Джойс: Бій з Вайлдером – ризикований

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) оцінив можливий бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Це ризикований поєдинок. Вайлдер - нищівний фінішер, він робить чудову роботу з Маліком Скоттом, якого я добре знаю. Скотт тренується у залі UFC, я бачив його кілька разів.

Вайлдер - приємний, шанобливий і крутий. Але я знаю, що як тільки ти виходиш з ним у ринг, він перетворюється на снайпера з пекельним розмахом", - сказав Джойс.