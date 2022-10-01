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Джойс: Бій з Вайлдером – ризикований

Сьогодні 23:10 197 0
Джо Джойс прокоментував можливий бій з Деонтеєм Вайлдером
Джойс: Бій з Вайлдером – ризикований
Фото - gettyimages
#Джо Джойс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) оцінив можливий бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Це ризикований поєдинок. Вайлдер - нищівний фінішер, він робить чудову роботу з Маліком Скоттом, якого я добре знаю. Скотт тренується у залі UFC, я бачив його кілька разів.

Вайлдер - приємний, шанобливий і крутий. Але я знаю, що як тільки ти виходиш з ним у ринг, він перетворюється на снайпера з пекельним розмахом", - сказав Джойс.

Раніше Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика.

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