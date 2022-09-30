25-річний боксер помер після чемпіонського бою

Смертельний нокаут

Перспективний колумбійський боксер Луїс Куіньйонес помер після 5 днів в комі.

Про це повдіомляє DailyStar.

25-річний колумбієць опинився в комі після нокауту від венесуельця Хосе Муньйоса у поєдинку за чемпіонський титул в суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Луїса Куіньйонеса прямо з рингу доставили в лікарню, щоб прооперувати відірваний тромб. Після 5 днів у комі перспективний боксер помер.

Суперник Луїса, який відправив його у смертельний нокаут, також висловився з приводу смерті опонента: "Я ніколи не думав, що мрія може перетворитися на справжнє жахіття. Бажання досягти успіху в житті привело нас обох на спільний шлях. Через професію, яку ми з ним обрали, сьогодні ми опинилися у жахливій ситуації, яку було важко уявити.

Протягом останніх днів ти не виходиш з моєї голови, і я думаю про велике майбутнє. Ми були партнерами та друзями по рингу. Завдяки цьому я дізнався, яка ти хороша людина і чудовий боксер".