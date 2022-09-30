25-річний боксер помер після чемпіонського бою

Джерело - sport24.ua.
Перспективний колумбійський боксер Луїс Куіньйонес помер після 5 днів в комі.
Про це повдіомляє DailyStar.
25-річний колумбієць опинився в комі після нокауту від венесуельця Хосе Муньйоса у поєдинку за чемпіонський титул в суперлегкій вазі (до 63,5 кг).
Луїса Куіньйонеса прямо з рингу доставили в лікарню, щоб прооперувати відірваний тромб. Після 5 днів у комі перспективний боксер помер.
Суперник Луїса, який відправив його у смертельний нокаут, також висловився з приводу смерті опонента: "Я ніколи не думав, що мрія може перетворитися на справжнє жахіття. Бажання досягти успіху в житті привело нас обох на спільний шлях. Через професію, яку ми з ним обрали, сьогодні ми опинилися у жахливій ситуації, яку було важко уявити.
Протягом останніх днів ти не виходиш з моєї голови, і я думаю про велике майбутнє. Ми були партнерами та друзями по рингу. Завдяки цьому я дізнався, яка ти хороша людина і чудовий боксер".
🫡 “Mucho de esto es gracias al profe Pineda”.— Huber Bustamante (@bustamantehuber) September 25, 2022
🥊 “Me siento fuerte y listo para más retos. Todavía puedo hacer una pelea más. Ya veremos si es defensa o peleamos en el extrabjero”. Yuberjén Martínez tras bajar del ring. pic.twitter.com/47SQDe4o0I