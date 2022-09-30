Стівенсон: Наш бій з Ломаченком може стати великою подією

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 KO) вже вніс у плани бій з українцем Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я думаю, що наш поєдинок із Ломаченком може стати великою подією. Я готовий з ним зустрітися вже в наступному бою, але буде непогано, якщо це навіть відбудеться через один. Моя команда знає, що я готовий. Вони не збираються відмовляти мене або щось таке. Я готовий до роботи", - відзначив Стівенсон.