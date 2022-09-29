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Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні

Вчора 22:20 737 0
Британець може провести за одне шоу два поєдинки
Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) хоче провести 2 поєдинки за один вечір.

Про це він заявив у Інстаграмі.

"Трохи ламав собі мізки. 3 грудня наближається. Мануель Чарр погодився. Вибачте, Махмуд Чарр. Чому б мені не битися з двома бійцями за один вечір?! Махмуд Чарр і ще хтось! Це було б в біса круто. Я, ймовірно, буду першим чемпіоном WBC у надважкій вазі, який проведе два бої за один вечір. І це гарантований факт", - сказав Ф'юрі в сторіз.

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