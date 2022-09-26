Арум: Між Ломаченком та Стівенсоном буде грандіозний бій

Ексчемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версіями WBO та WBC Шакур Стівенсон (19-0, 9 KO) може побитися з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank.

"Про всі ці плани зараз говорять тільки люди, і навіть деякі співробітники нашого офісу. Справжніх планів немає. Ми просто будемо дивитися по ситуації і намагатимемося організовувати гарні бої. Припустимо, Хейні вдруге перемагає Камбососа і каже, що замість того, щоб битися з Ломаченком, він хоче зустрітися з Шакуром. Ми просто сідаємо і робимо цей бій.

Між Ломаченком та Стівенсоном буде грандіозна сутичка. Я постійно спілкуюся з відомими людьми, які є не останніми у сфері боксу, а не тими, які беруть інформацію в якихось бур'янах, і вони згадують цей поєдинок. Це захоплюючий бій. Він буде чудовою подією в світі боксу", - розповів Арум.