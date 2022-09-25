Джерело - Ютуб-канал В гостях у Гордона.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) свій гонорар після реваншу з Ентоні Джошуа принципово завіз в Україну.
Про це заявив сам український боксер.
"Гонорар після реваншу з Джошуа я принципово завіз в Україну, заплачу тут податки.
Попередні поєдинки, де я боксував, платив там, де боксував. Вони автоматично списувались. А цього разу податки платити не треба було.
Я і до цього питав, як зробити так, щоб платити податки вдома, а не там, де боксую?
У мене принципова позиція у бізнесі, що все має бути світле, біле. Мені здається, що ось цей час чорних справ закінчується.
Тому, що люди хочуть виїхати кудись у Європу, купити житло, яхту, букінг. Його питають - де він взяв гроші, а у нього немає відповіді.
А я не хочу так боятись. Крадені гроші не приносять задоволення і щастя", - сказав Усик.
Раніше Ф’юрі заявив, що Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика.