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Усик: Крадені гроші не приносять задоволення і щастя

Вчора 23:56 185 0
Боксер розповів про свої гонорари
Усик: Крадені гроші не приносять задоволення і щастя
#Олександр Усик

Джерело - Ютуб-канал В гостях у Гордона.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) свій гонорар після реваншу з Ентоні Джошуа принципово завіз в Україну.

Про це заявив сам український боксер.

"Гонорар після реваншу з Джошуа я принципово завіз в Україну, заплачу тут податки.

Попередні поєдинки, де я боксував, платив там, де боксував. Вони автоматично списувались. А цього разу податки платити не треба було.

Я і до цього питав, як зробити так, щоб платити податки вдома, а не там, де боксую? 

У мене принципова позиція у бізнесі, що все має бути світле, біле. Мені здається, що ось цей час чорних справ закінчується.

Тому, що люди хочуть виїхати кудись у Європу, купити житло, яхту, букінг. Його питають - де він взяв гроші, а у нього немає відповіді.

А я не хочу так боятись. Крадені гроші не приносять задоволення і щастя", - сказав Усик.

Раніше Ф’юрі заявив, що Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика.

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