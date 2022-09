У можливому бою ексчемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) програв би Джо Джойсу (15-0, 14 КО).

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

Joyce would knockout Joshua, too tough and strong. Whether his fans like it or not! #JoyceParker