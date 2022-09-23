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Вайлдер: Усик - людина слова

Сьогодні 15:55 318 0
Деонтей Вайлдер прокоментував можливий бій з Олександром Усиком
Вайлдер: Усик - людина слова
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) готовий битися з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Це музика для моїх вух. Я вважаю Усика дуже порядною людиною і людиною слова. Тому я з нетерпінням чекаю цього.

Я ні в якому разі не дивлюся повз Роберта Хеленіуса. Приємно знати, що Усик буде на арені. Ласкаво просимо на чудове шоу. 

Для Усика це можливість благословити мене титульним боєм, коли я благословив багатьох хлопців під час свого правління, це чудове відчуття.

Отже, ми переживемо 15 жовтня, а потім побачимо, що станеться. У мене є багато варіантів та планів.

Але коли мова йде про титульний бій, ти повинен прагнути до цього, коли з’являється така можливість", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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