Вайлдер: Усик - людина слова

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) готовий битися з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Це музика для моїх вух. Я вважаю Усика дуже порядною людиною і людиною слова. Тому я з нетерпінням чекаю цього.

Я ні в якому разі не дивлюся повз Роберта Хеленіуса. Приємно знати, що Усик буде на арені. Ласкаво просимо на чудове шоу.

Для Усика це можливість благословити мене титульним боєм, коли я благословив багатьох хлопців під час свого правління, це чудове відчуття.

Отже, ми переживемо 15 жовтня, а потім побачимо, що станеться. У мене є багато варіантів та планів.

Але коли мова йде про титульний бій, ти повинен прагнути до цього, коли з’являється така можливість", - сказав Вайлдер.