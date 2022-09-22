Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав найтяжчий момент у другому бою з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Джошуа був фізично готовий, але мені здається, що тут він наголосив на тому, щоб влучити одним важким ударом. Наприкінці дев'ятого раунду він мав вдалі комбінації, я там справді пропустив і плив. Але до цього поєдинку він був готовий краще.

Джошуа трохи додав фізично. Він був зібраний, у нього були зібрані руки, він менше реагував на обманні дії. Джошуа був краще підготовлений.

Не можу сказати, що було у восьмому та дев'ятому раундах – удар чи постійний тиск. Восьмий був трохи для відпочинку, а наприкінці дев'ятого я пропустив удар, потім ця тривала серія. Перетримав, відрухався, помолився – і все", – сказав Усик.