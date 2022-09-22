Наступний бій Берінчика відбудеться у Лондоні

Бій відбудеться 26 листопада

Бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (16-0, 9 КО) та володарем титулу EBU Іваном Менді (47-5-1, 22 КО) перенесли на пізнішу дату.

Про це повідомляє Pont-Sainte-Maxence.

Бій має відбутися 26 листопада, а не 22 жовтня, як було заплановано раніше. Боксери дізналися і нове місце проведення поєдинку, він має пройти в Лондоні на арені "О2".

34-річний Берінчик востаннє бився у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО).

Останній бій 37-річний Менді провів у квітні 2022-го – здобув вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челью (17-4-1, 4 КО).

Нагадаємо, Берінчик відновив тренування.