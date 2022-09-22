Головне
Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй
Вчора 23:41 2039
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар
Сьогодні 07:12 9360
Шотландія - Україна 3:0. Як це було
Вчора 23:40 13567
Будівельник розгромив Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 547
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією
Вчора 20:28 3417
Favbet передав партію дронів для потреб ГУР
Вчора 17:17 200
Росію та Білорусь усунули від усіх турнірів з дзюдо до кінця 2022 року
Вчора 15:22 307
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Вчора 11:21 525
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Вчора 09:45 2090
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
20.09.2022 23:33 1171
Прямі трансляції

Наступний бій Берінчика відбудеться у Лондоні

Сьогодні 11:25 386 0
Бій відбудеться 26 листопада
Наступний бій Берінчика відбудеться у Лондоні
#Денис Берінчик

Джерело - tribuna.com.

Бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (16-0, 9 КО) та володарем титулу EBU Іваном Менді (47-5-1, 22 КО) перенесли на пізнішу дату.

Про це повідомляє Pont-Sainte-Maxence.

Бій має відбутися 26 листопада, а не 22 жовтня, як було заплановано раніше. Боксери дізналися і нове місце проведення поєдинку, він має пройти в Лондоні на арені "О2".

34-річний Берінчик востаннє бився у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО).

Останній бій 37-річний Менді провів у квітні 2022-го – здобув вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челью (17-4-1, 4 КО). 

Нагадаємо, Берінчик відновив тренування.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй 3099
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 25052
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією 3417
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар 9360
Петраков пояснив поразку від Шотландії Петраков пояснив поразку від Шотландії 4205 1
Шотландія - Україна 3:0. Як це було Шотландія - Україна 3:0. Як це було 13567
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5343
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6534
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25641
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10994 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13166
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30929