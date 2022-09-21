Гарсія: Усик - складний боєць, але у Вайлдера є сила

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має остерігатися ексчемпіона Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Це буде великий бій. Це чудовий, складний поєдинок. Я вважаю, що Усик має відмінні навички, він дуже складний боєць. Але Вайлдер має силу, ти завжди повинен її остерігатися".

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"Панчер завжди має останній шанс, шанс донести один удар. Він зберігається з першого до 12-го раунду. Втім, Ф'юрі виявився досить розумним, щоб уникнути цього удару та перемогти. Це цікавий бій. Я б хотів його побачити", - сказав Гарсія.