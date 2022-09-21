Головне
Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй
Вчора 23:41 443
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:13 8518
Шотландія - Україна 3:0. Як це було
Вчора 23:40 12386
Будівельник розгромив Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 272
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 21:07 23650
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією
Вчора 20:28 3083
Favbet передав партію дронів для потреб ГУР
Вчора 17:17 152
Росію та Білорусь усунули від усіх турнірів з дзюдо до кінця 2022 року
Вчора 15:22 263
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Вчора 11:21 490
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Вчора 09:45 940
Прямі трансляції

Гарсія: Усик - складний боєць, але у Вайлдера є сила

Вчора 22:23 190 0
Тренер Ентоні Джошуа поділився думками про можливий бій Усик - Вайлдер
Гарсія: Усик - складний боєць, але у Вайлдера є сила
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер, #Роберт Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має остерігатися ексчемпіона Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Це буде великий бій. Це чудовий, складний поєдинок. Я вважаю, що Усик має відмінні навички, він дуже складний боєць. Але Вайлдер має силу, ти завжди повинен її остерігатися".

  Актуально: Усик планує приїхати до США на бій Вайлдера

"Панчер завжди має останній шанс, шанс донести один удар. Він зберігається з першого до 12-го раунду. Втім, Ф'юрі виявився досить розумним, щоб уникнути цього удару та перемогти. Це цікавий бій. Я б хотів його побачити", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо 3104
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй 2923
Шотландія - Україна 3:0. Як це було Шотландія - Україна 3:0. Як це було 12386
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 8518
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією 3083
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 23650
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7152 7
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11559 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 46513
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109060
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42499
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9804