Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) зможе вигравати раунди в Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон всіту Андре Ворд.

Yea, right ! That right hand is going to land at some point. Rounds will be won by Wilder. https://t.co/T8mEN1DQOp