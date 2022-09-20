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Стали відомі статки Усика

Сьогодні 14:38 147 0
Олександр Усик заробив за другий бій проти британця Ентоні Джошуа 35 млн доларів
Стали відомі статки Усика
#Олександр Усик

Джерело - marca.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) збільшити свої фінансові доходи за останні декілька років.

Про це повідомляє Marca. 

Олександр Усик заробив 52 млн доларів за свою боксерську кар'єру на професійному ринзі. Однак це не всі кошти, які вдалося порахувати.

Ще 2020 року статки непереможеного боксера оцінювалися у 4 мільйони доларів. Цифри почали рости після двох його перемог над британцем Ентоні Джошуа.

На початок 2022 року статки Усика вже оцінювалися в 17 млн доларів. Після його другої перемоги над Джошуа вони зросли до 52 млн доларів.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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