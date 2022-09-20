Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) є фаворитом у поєдинку проти Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Саудівська Аравія, очевидно, захоче організувати бій за статус беззаперечного чемпіона між Ф’юрі та Усиком, але це не може статися деякий час, якщо Тайсон буде битися з Джошуа.

Усик та Вайлдер провели б гарний поєдинок. Я не уявляю, як Олександр програє раунд Деонтею, але водночас останній вміє створювати проблеми кому завгодно", — сказав Гірн.