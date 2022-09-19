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Дерев’янченко: Я не проти боксувати з Канело

Сьогодні 16:58 197 0
Український середньоваговик розповів про можливий бій з Альваресом
Дерев’янченко: Я не проти боксувати з Канело
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) має намір боксувати проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

Про це він розповів після перемоги Канело над Геннадієм Головкіним.

"Це був гарний бій, проте я очікував більшої активності від Головкіна. Я не проти боксувати з Канело, чи будь-яким іншим боксером цих вагових категорій. Я не проти провести реванш з Головкіним, чи бій з Канело, чи реванш з Чарло - я хочу боксувати проти всіх серйозних хлопців", - сказав Дерев’янченко

Нагадаємо, опубліковано записки суддів бою Канело - Головкін.

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