Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 720
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:33 4033
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2763 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29620
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243462
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 982
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2436
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19792
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 927
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 876
Прямі трансляції

Гірн сумнівається у тривалій кар'єрі Усика

Сьогодні 14:39 290 0
Едді Гірн прокоментував професійну кар'єру Олександра Усика
Гірн сумнівається у тривалій кар'єрі Усика
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не вірить, що володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжить кар'єру, якщо стане абсолютним чемпіоном дивізіону.

Про це розповів сам промоутер.

"Я не думаю, що він битиметься. Сумніваюся, що Усик протримається ще п'ять років і битиметься з кожним претендентом. Він був абсолютним чемпіоном важкого дивізіону та об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги. Якщо він побореться за абсолютне чемпіонство цієї вагової категорії та переможе, то гадаю, що все закінчиться.

Я зараз можу говорити тільки як фанат, бо я не мав розмови з Усиком на цю тему, але сумніваюся, що він битиметься після бою за абсолюта. Якщо він виграє, то, гадаю, закінчить із боксом. Проблема в тому, що як ви тільки заробите більше грошей, то як ви зможете повернутися до колишніх гонорарів?" – розповів Гірн.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 21188
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 4033
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19792
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29620
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243462
Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО 4022
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9191
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17722 12
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26093
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13108
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19109
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92459 1