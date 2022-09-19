Гірн сумнівається у тривалій кар'єрі Усика

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не вірить, що володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжить кар'єру, якщо стане абсолютним чемпіоном дивізіону.

Про це розповів сам промоутер.

"Я не думаю, що він битиметься. Сумніваюся, що Усик протримається ще п'ять років і битиметься з кожним претендентом. Він був абсолютним чемпіоном важкого дивізіону та об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги. Якщо він побореться за абсолютне чемпіонство цієї вагової категорії та переможе, то гадаю, що все закінчиться.

Я зараз можу говорити тільки як фанат, бо я не мав розмови з Усиком на цю тему, але сумніваюся, що він битиметься після бою за абсолюта. Якщо він виграє, то, гадаю, закінчить із боксом. Проблема в тому, що як ви тільки заробите більше грошей, то як ви зможете повернутися до колишніх гонорарів?" – розповів Гірн.