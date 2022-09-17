Санчес: Я відчуваю себе найкращим суперважковаговиком у світі

Джерело - boxingscene.
Кубинський надважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 КО) хоче стати претендентом на титул чемпіона світу.
Про це розповів сам боксер.
"Карлос Негрон небезпечний суперник, але я буду готовий до усього. Я прагну перемоги Негрона нокаутом, аби продемонструвати усім, що я по-справжньому боксер та панчер.
Я відчуваю себе найкращим надважковаговиком у світі. Бій 15 жовтня наблизить мене до важливої мрії - звання претендента на титул чемпіона світу у 2023 році", - сказав Санчес.
Бій Санчеса проти Карлоса Негрона (25-3, 20 КО) відбудеться 15 жовтня.