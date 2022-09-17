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Санчес: Я відчуваю себе найкращим суперважковаговиком у світі

Сьогодні 22:24 163 0
Френк Санчес прокоментував поєдинком проти Карлоса Негрона (25-3, 20 КО)
Санчес: Я відчуваю себе найкращим суперважковаговиком у світі
#Санчес

Джерело - boxingscene.

Кубинський надважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 КО) хоче стати претендентом на титул чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Карлос Негрон небезпечний суперник, але я буду готовий до усього. Я прагну перемоги Негрона нокаутом, аби продемонструвати усім, що я по-справжньому боксер та панчер.

Я відчуваю себе найкращим надважковаговиком у світі. Бій 15 жовтня наблизить мене до важливої мрії - звання претендента на титул чемпіона світу у 2023 році", - сказав Санчес.

Бій Санчеса проти Карлоса Негрона (25-3, 20 КО) відбудеться 15 жовтня.

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