Санчес: Я відчуваю себе найкращим суперважковаговиком у світі

Кубинський надважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 КО) хоче стати претендентом на титул чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Карлос Негрон небезпечний суперник, але я буду готовий до усього. Я прагну перемоги Негрона нокаутом, аби продемонструвати усім, що я по-справжньому боксер та панчер.

Я відчуваю себе найкращим надважковаговиком у світі. Бій 15 жовтня наблизить мене до важливої мрії - звання претендента на титул чемпіона світу у 2023 році", - сказав Санчес.