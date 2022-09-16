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Як Усик допомогає українським військовим

Сьогодні 16:08 833 0
Як Усик допомогає українським військовим
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Усик - Белью

Джерело - Чемпіон.

Одразу після перемоги над Ентоні Джошуа український чемпіон WBA Super, WBO, IBF та IBO в хевівейті Олександр Усик записав звернення бійцям ДБ ветеранів Морської піхоти "Штурм".

Lucky Punch вдалось поспілкуватись з командиром ДБ ветеранів Морської піхоти "Штурм" Юрієм Микуляком, а також замісником командира та головою спілки морських піхотинців України Юрієм Голодовим, які розповіли про те, як військові ставляться до боксера, як на передовій дивились його бій з Джошуа, про те, як Усик відстоює спортивний фронт та багато іншого.

Як дивилися бій Усик – Джошуа на передовій

"Коли хлопці дивилися бій на передовій, а там відстані 100 метрів, від окопів наших до російських. Коли наші почали кричати “Саня вперед!”, ті з перебздьоху подумали, що наші в атаку йдуть. У них паніка почалась, вони почали метушитися та бігати. Думав, що вони позиції покинуть", – Юрій Микуляк.

Про допомогу армії та реакцію військових на "привіт" з Саудівської Аравії

"Почнемо з того, що Олександр – прикордонник. Він дуже підтримував прикордонну службу. Я знаю, що він приїздив до військової частини та допомагав прикордонником фінансово та технікою. До речі, це було до активної фази війни рф проти України, починаючи з 2014 по 2019 рік і зараз допомагає. Зараз, наскільки я знаю, після бою він сказав, що частину гонорару він виділить на закупівлю техніки для ЗСУ. Він молодець. Всі хлопці в ЗСУ, не тільки прості рядові, але й офіцери, генерали, полковники, всі вважають, що він крутий.

Усі пишаються, що перше, кому він передав привіт – це ЗСУ. Повірте, його звернення, як боксера та чемпіона, якого любить весь світ, а зокрема наші військовослужбовці… Після його звернення бойовий та моральний дух хлопців піднявся у три рази. Хлопці були дуже задоволені. У нас є спільні групи, де ми обговорюємо якісь задачі та плани. У цих групах почали приходити тисячі смс, де хлопці почали репостити відео, що нам передав в “привіт” Усик. Таке відчуття, що злітали на Місяць", – Юрій Микуляк.

Морські піхотинці приготували декілька відзнак для Усика

"Ми хочемо подарувати йому [Усику] стяг батальйону морської піхоти та берет зі спеціальним знаком. У нас є, що йому подарувати", – Юрій Микуляк.

"Також, є орден Бойового братства морської піхоти. Олександр воїн, тому він заслуговує на цю відзнаку", – Юрій Голодов. "Цей орден бойового братства морської піхоти був випущений в обмеженій кількості. Не так багато було удостоєно людей, яким випала честь носити цей орден. Олександр, так, як він чемпіон, то ми вважаємо, що він достойний носити цей орден.

Ще для Олександра ми підготували нагородний наручний годинник нашого батальйону. Ми випустили першу лімітовану серію – 15 годинників, який мають: Міністр МВС, головний Міністр, головнокомандувач, головнокомандувач ТРО, командир 112-ї бригади. Такий же годинник лежить та чекає на Усика. Годинник гравійований – фамілія, ім’я та прізвище" – Юрій Микуляк.

Міжнародна роль та вплив Усика

"Ми – воєнні – захищаємо нашу країну на передовій. Зрозуміло, що ми готові віддати життя за свою країну, за свої сім’ї, дітей. В Усика інша війна: те, на якому рівні він представляє нашу країну у боксі… Він може звернутися до будь-якого президента та прем'єр-міністра, щоб попросити допомоги для України. Його весь світ любить.

Від його звернення до європейців, американців залежить те, як будуть підтримувати Україну наші партнери. Він робить дуже великий внесок у боротьбу проти росії. Він відкрито говорить, що росія – агресор, росіяни – вбивці. Це його внесок, як боксера. Він досяг вже таких вершин у спорті, що представляє нашу країну на міжнародній політичній арені. Його підтримує не просто керівництво якоїсь країни, а народ майже будь-якої країни. Цього достатньо вже для того, щоб самі народи підштовхували свою владу на допомогу Україні", – Юрій Микуляк

Усик більш цінний на спортивному фронті, ніж на передовій

"Уявимо, що він почав би служити у прикордонній службі України, де він служив раніше. Який подальший ефект від нього? Коли він останнього разу автомат тримав? Розумієте, у нас дуже багато гине людей на Донбасі та на інших передових, через те, що багато хлопців вмотивовані, хочуть воювати, готові помирати за свою країну, але вони давно служили армії, давно стріляли, не підготовлені та не мають часу готуватись. Через це іноді втрачаємо людей і позиції.

Відправити на передову батальйон спецпризначення, який буде професійно “насипати оркам в кратер” – це теж саме, як відправити Сашу на міжнародний ринг. Там він будь-якого росіянина чи білоруса вирубе з одного удару. Але ж це престижно, на нього ж увесь світ дивиться. Тому він робить те, що вміє професійно – це його внесок", – Юрій Микуляк

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