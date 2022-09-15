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Вайлдер анонсував четвертий бій із Ф'юрі

Сьогодні 16:52 479 0
За словами американського боксера, їхні шляхи з Ф’юрі рано чи пізно знову перетнуться.
Вайлдер анонсував четвертий бій із Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче провести четвертий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я піду за Ф'юрі. У цьому немає сумнівів. Поки ми обидва в цьому бізнесі, наш четвертий бій неминучий. Якщо тільки він чи я цього не захочемо.

Хто знає, можливо, Ф'юрі не дозволять брати участь у поєдинку зі мною, тому що з ним зараз багато чого відбувається. Я не хочу все це обговорювати, тому що це не моя справа. Якщо Ф'юрі у справі і все благополучно складається, то, звичайно, я буду з ним битися", - розповів Вайлдер.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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