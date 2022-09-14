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Тренер Джошуа: У третьому бою Ентоні б переміг Усика

Вчора 22:36 240 0
Анхель Фернандес прокоментував зміни у підготовці Ентоні Джошуа
Тренер Джошуа: У третьому бою Ентоні б переміг Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Ентоні Джошуа  (24-3, 22 КО) переміг би у третьому поєдинку чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0-0, 13 КО).

Про це розповів Анхель Фернандес, член тренерського штабу британського суперважковаговика Ентоні Джошуа.

"У третьому бою він би точно переміг Усика. Джошуа почав розуміти набагато більше. Нам просто потрібно зосередитися на собі. Джошуа потрібно відновитися, і сподіваємося, що наприкінці року ми побачимо його бій із Ф'юрі. Або ми могли б побачити ще один бій проти Усика, ще один поєдинок проти Енді Руїса. Так що є багато чудових боїв для Ентоні.

Результат бою розчаровує. Так, у нас були певні покращення, але я завжди суворий до себе. Ми всі бажали лише перемоги. Загалом ми розчаровані. Ви повинні розуміти, що якби бій закінчився в дев'ятому раунді, то ми б перемогли. В реальності ми були попереду", - розповів Фернандес.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

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