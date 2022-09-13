Усик: Я готуватимусь до УПЛ

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик мріє зіграти в УПЛ.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже хочу [зіграти в УПЛ]. У мене вже одна дитяча мрія, вона здійснилася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду Полісся. А зараз, коли хлопці трохи попрацюють, із Божою допомогою – Вища ліга. І я думаю, що мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти у Вищій лізі!

Я готуватимусь до Вищої ліги, я трохи скину вагу, щоб бути на полі швидшим не руками, а ногами. Так, я центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському нема за що хвилюватися. Коли ми грали у Туреччині, я Пилипа замінив. Можна й у два форварди зіграти!", - відзначив Усик.