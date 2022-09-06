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Промоутер назвав потенційну дату бою Джошуа - Ф’юрі

Сьогодні 18:55 301 0
Френк Воррен прокоментував дату бою Джошуа - Ф’юрі
Промоутер назвав потенційну дату бою Джошуа - Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Бій між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) та його співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутися у листопаді.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Це буде у Великій Британії, і я сподіваюсь, що у листопаді. Це те, на що ми розраховуємо.

Тайсон налаштований на те, що бій відбудеться у Великій Британії. Він прагне битися перед місцевими вболівальниками і неодноразово казав, що якщо буде протистояти Джошуа, то тільки на рідній землі. Це відкриє важливий шлях, адже поб'є усі рекорди за переглядами.

Це дійсно того вартує. Як тільки обидві сторони підтвердять, що вони зацікавлені, то ми будемо працювати разом, щоб максимально підвищити прибуток для Тайсона та Джошуа. Багато що залежить від кількості та вартості проданих телеправ", - заявив Воррен.

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