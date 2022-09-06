Ф’юрі - про бій з Джошуа: Зробімо битву у Великій Британії

Ф'юрі серйозно налаштований на бій з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) має намір провести бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) у Великій Британії.

Про це Ф'юрі написав у Твіттері.

"Це легкий бій, щоб претенденту отримати привілеї від звичайного чемпіона, і я на 100% серйозно. Зробімо битву у Великій Британії", - написав Ф’юрі.