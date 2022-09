Ф’юрі - про бій з Джошуа: Зробімо битву у Великій Британії

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) має намір провести бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) у Великій Британії.

Про це Ф'юрі написав у Твіттері.

This is easy fight to make normal champion to challenger privileges, & I’m 100% serious 🧐



Let’s rumble uk 🇬🇧 https://t.co/tV2CeNXOyg