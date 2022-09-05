Берінчик: Думав, що моїй боксерській кар’єрі кінець

Українець розповів про те, як зустрів початок повномасштабної війни

Джерело - The Times.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) роздумував над завершенням кар'єри після початку повномасштабної війни росії (терористичної країни) проти України.

Про це він розповів порталу The Times.

"Уявіть, як ви спілкуєтесь й жартуєте з друзями, а потім раптово змовкаєте. Ви не можете сказати й слова, оскільки шоковані картиною, яку бачите. Кожен будинок, кожна вулиця, кожен двір спустошено мінометами й бомбами. Місто зруйновано до нуля".

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"Коли почалася повномасштабна війна, думав, що моїй боксерській кар’єрі кінець. Я повинен був захищати суверенітет України і свої права. У мене лише одна Батьківщина, ми нікого сюди не запрошували, це наш дім", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик відновив тренування.