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Усик: «Мрію провести поєдинок з Тайсоном Ф’юрі в Києві»

Сьогодні 20:43 242 0
Усик: «Мрію провести поєдинок з Тайсоном Ф’юрі в Києві»
#Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в гевівейті за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик уперше після перемоги над Ентоні Джошуа поспілкувався з українськими журналістами у Києві.

Прес-конференція в столиці України була організована за підтримки партнера Усика Parimatch Ukraine.

Боксер перебував у гарному настрої, багато шуткував та зізнавався, що щасливий повернутися додому після майже 5 місяців тренувального табору.

"Я радий повернутися в Україну, слава Богу з перемогою. Маю у колекції три головні пояси у гевівейті, але дуже хочеться ще один WBC. Де він? Цигани вкрали, якийсь там король", - так Олександр Усик натякав на можливий об’єднавчий поєдинок проти Тайсона Ф’юрі про який активно говорить весь боксерський світ. Усик мріє, щоб цей бій відбувся в Україні. - "Я мрію про бій на Олімпійському. Хоча думаю, що зараз це нереально. Навіть, якщо в Києві все буде спокійно, він не захоче сюди приїхати. Він відчуває, що тут земелька силу дає. Тут же навіть наші цигани за мене будуть, а не за нього. Можливо, якщо ми будемо проводити все другий бій, то він відбудеться в Києві. Треба буде йому щось за це пообіцяти".

Про перемогу над Джошуа

Українець переміг роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112) проте заявив, що Ентоні Джошуа його не здивував.

"Він був зібраним, хотів мене піймати на контратаці. Викидав силові удари, хотів мені збити дихання, бив по тулубу. Трохи нижче бив, у пах. Було непросто, але я розумів, що не можна здаватися, не можна зупинятися. Я розумів, що мені не так важко, як деяким хлопцям на передовій. Після 9 раунду я запитав: "Який раунд?".

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