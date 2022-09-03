Гвоздик: На недолік потужності у напівважкій вазі Канело точно не страждає

Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) є вбивчим панчером, але в нього дуже вибуховий удар.

Про це заявив колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.

"Наскільки сильний удар у Канело? На недолік потужності у напівважкій вазі він точно не страждає. Не можу назвати його вбивчим панчером. Але в нього дуже вибуховий удар, дуже шпаркий. Напевно, не так важкий, як вибуховий. Ну, якщо він влучає - у суперників будуть проблеми і в напівтяжах теж. Він це показав і з тим самим Ковальовим. Думаю, немає в нього нестачі ударної потужності в цій вазі.

Канело набагато нижчий за мене, на голову мінімум. Коли з ним стоїш у спарингу, немає відчуття, що це легкий хлопець. Має достатньо сили. Він не силач, це не його сильна сторона у цій вазі. Але й недоліком би це не назвав", - сказав Гвоздик.