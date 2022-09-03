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Менеджер Вайлдера оцінив можливий бій з Джошуа

Сьогодні 15:55 160 0
Шеллі Фінкель поділився думками щодо можливості організації поєдинку з Ентоні Джошуа.
Менеджер Вайлдера оцінив можливий бій з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) може побитися з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО).

Про це розповів менеджер американця Шеллі Фінкель.

"Насправді все залежить від психологічної складової, від того, чого потребує Джошуа. Чи потрібна йому перерва або бій для повернення.

Якщо буде велика пропозиція на цей поєдинок та Едді Гірн захоче поговорити про це, тоді ми придумаємо, що робити", - розповів Фінкель.

Нагадаємо, що 15 жовтня на арені Barclays Center у Брукліні Деонтей Вайлдер проведе бій проти Роберта Геленіуса.

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