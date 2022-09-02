Усик: Крим – український, був українським і залишається

Український чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) висловив свою позицію щодо тимчасового окупованого Криму.

Про це розповів сам український боксер.

"Чий Крим? Багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, а в мене вимагають, щоб я заплатив.

У 2014 році, коли Крим вже був окупованим… Я не пам’ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і в нас пресконференція була на Подолі у якомусь спортивному пабі, і там мене запитали про Крим - хлопця, який народився в Криму і живе. "Чий Крим?" - він український, був українським і залишається. Потім улюблений мій канал почав мене питати за це, потім ще хтось почав.

Я був у Криму і за 2 дні до "референдуму" принципово виїхав звідти, але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. Люди, які намагались, вони приїжджали, ще хтось, але ніхто цього не зробив з тогочасної влади, а мене почали питати за Крим і на цьому робити якісь рейтинги.

Я перший раз казав, що Крим - це тимчасово окупована територія, але вона обов’язково повернеться, як було до 2014 року.

Ви хочете спитати мене за те, за що я вам не відповідатиму. Ви мене провокуєте за це, спеціально. Один раз я сказав. Здається, я не так багато брехав, щоб мені не вірити чи вірити, а, може, й зовсім не брехав. Він наш був, є і буде, - сказав Усик.