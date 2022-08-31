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Руїс: Я хочу боксувати з найкращими

Вчора 23:13 211 0
Енді Руїс (34-2, 22 KO) прокоментував бій проти Луїса Ортіса (33-2, 28 KO).
Руїс: Я хочу боксувати з найкращими
#Енді Руїс, #Луїс Ортіс

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 KO) хоче битися з найкращими боксерами.

Про це розповів сам американський боксер.

"Всі чекали і хотіли цього бою. І я тут не для того, щоб підбирати суперників. Луїс Ортіс - потужний і тяжкий хлопець. Мені потрібен виклик. Я хочу боксувати з найкращими, адже я - один з них.

Стилі роблять бої, і для мене цей поєдинок є одним із найскладніших у кар'єрі, бо це моя перша зустріч із шульгою.

Потрібно внести чимало поправок, але я тут заради ризику. Я тут для того, щоб довести собі та людям, що я не збираюся йти.

Луїс Ортіс — один із найкрутіших хлопців. Я знаю, що це буде важко, але я впораюся.

Він шульга, він незграбний, він інший. Я не можу дивитися повз нього.

Сподіваюся, Вайлдер буде наступним, але спочатку я маю перемогти Луїса Ортіса. Це не просто. Це буде важко. Але я хотів цього. Люди хотіли цього", - сказав Руїс.

Бій пройде 4 вересня.

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