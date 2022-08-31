Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) готовий до поєдинку з Робертом Геленіусом (34-3, 20 КО) з Фінляндії.

Про це розповів сам боксер.

"На цю мить ми вже провели понад 400 раундів спарингів. Тренувальний табір проходить добре.

Я намагаюся зробити щось інше, додавши Дона Хауса в команду, яка базується у Лас-Вегасі. Ми хочемо дещо змінити. Подивимося, що з цього вийде.

Такі навантаження можуть вплинути на ваше тіло, але коли ви у хорошій фізичній та розумовій формі, то немає нічого неможливого.

У мене була чудова кар’єра. Тепер я повертаюся для свого другого етапу правління. Дивно згадувати всі минулі роки й те, як я потрапив туди, де зараз перебуваю. Ви побачите багато чого нового у майбутньому поєдинку", — сказав Вайлдер.