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Вайлдер: Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю

Сьогодні 20:33 393 0
Колишній чемпіон світу розповів чому Усик переміг Джошуа
Вайлдер: Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має проблеми з витривалістю.

Про це заявив ексчемпіон WBC Деонтей Вайлдер.

"Джошуа зробив те, що ми від нього очікували. Він був обережним, а потім у нього закінчився бензин. Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю. Ми знали, що він буде дуже обережним через те, що сталося раніше".

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"Ви бачили, що він дуже обережно викидав удари й таке інше. Того вечора переміг найсильніший. Ось що сталося", – сказав Вайлдер.

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