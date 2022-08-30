Вайлдер: Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має проблеми з витривалістю.

Про це заявив ексчемпіон WBC Деонтей Вайлдер.

"Джошуа зробив те, що ми від нього очікували. Він був обережним, а потім у нього закінчився бензин. Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю. Ми знали, що він буде дуже обережним через те, що сталося раніше".