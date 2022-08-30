Вайлдер: Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має проблеми з витривалістю.
Про це заявив ексчемпіон WBC Деонтей Вайлдер.
"Джошуа зробив те, що ми від нього очікували. Він був обережним, а потім у нього закінчився бензин. Джошуа має серйозні проблеми з витривалістю. Ми знали, що він буде дуже обережним через те, що сталося раніше".
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"Ви бачили, що він дуже обережно викидав удари й таке інше. Того вечора переміг найсильніший. Ось що сталося", – сказав Вайлдер.