Редкач: Мені потрібен бій з Ломою

Джерело - Чемпіон.
Український боксер легкої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) має намір провести бій з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).
Про це він повідомив у Твіттері.
"Я буду дуже радий повернутися на ринг, здобути перемогу і чемпіонський титул. Мені потрібен бій з Ломою", - сказав Редкач.
very happy to be back in the ring and pick up my win and world title, I need a fight with Loma @VasylLomachenko https://t.co/1CKQusb2HE— Ivan Redkach (@ivan_redkach) August 25, 2022
Нагадаємо, Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією.