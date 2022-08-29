Редкач: Мені потрібен бій з Ломою

Український боксер хоче отримати новий виклик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) має намір провести бій з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

"Я буду дуже радий повернутися на ринг, здобути перемогу і чемпіонський титул. Мені потрібен бій з Ломою", - сказав Редкач.

very happy to be back in the ring and pick up my win and world title, I need a fight with Loma @VasylLomachenko https://t.co/1CKQusb2HE — Ivan Redkach (@ivan_redkach) August 25, 2022

Нагадаємо, Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією.