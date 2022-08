Редкач: Мені потрібен бій з Ломою

Український боксер легкої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) має намір провести бій з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

very happy to be back in the ring and pick up my win and world title, I need a fight with Loma @VasylLomachenko https://t.co/1CKQusb2HE