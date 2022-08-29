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Редкач: Мені потрібен бій з Ломою

Сьогодні 14:30 348 0
Український боксер хоче отримати новий виклик
Редкач: Мені потрібен бій з Ломою
#Василь Ломаченко, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) має намір провести бій з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

"Я буду дуже радий повернутися на ринг, здобути перемогу і чемпіонський титул. Мені потрібен бій з Ломою", - сказав Редкач.

Нагадаємо, Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією.

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