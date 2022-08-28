Педраса: Готовий провести реванш з Коммі

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Хосе Педраса (29-4-1, 14 КО) в поєдинку з ексчемпіоном Річардом Коммі (30-4-1, 27 КО) мав проблеми з оком.

Про це заявив сам боксер.

"У мене по ходу бою запалилося око, це сталося через те, що у мого суперника гарна права рука.

Весь наш план полягав у тому, щоб нейтралізувати його ударну руку. Попри те, що я мав проблеми з оком, я зробив це.

У 9-му та 10-му раундах я завдавав відмінних ударів по корпусу. Я відчував, що завдаю йому болю.

Це надихнуло мене продовжувати переслідувати його. Я справді вважаю, що саме ці раунди принесли мені перемогу сьогодні ввечері, попри те, що написано у протоколах.

Я ніколи не відмовлявся від бою та не збираюся робити це зараз. Я готовий до того, що приготує мені Top Rank. Якщо вони хочуть матч-реваншу, я готовий провести з Річардом Коммі матч-реванш.

Він на це заслуговує, і я дуже поважаю його. Зрештою, моя головна мета - знову стати чемпіоном світу", - сказав Педраса.