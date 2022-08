Відбувся бій між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі Хосе Педрасою (29-4-1, 14 КО) та ексчемпіоном Річардом Коммі (30-4-1, 27 КО).

Боксери провели поєдинок у рамках першої напівсередньої ваги.

Бій тривав усі 10 раундів і завершився внічию - 97:93 Педраса, 96:94 Коммі та 95:95 нічия.

Pedraza vs. Commey ends in a split draw, do you agree? 🤔 #PedrazaCommey pic.twitter.com/8MTscAiA0y