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Ф'юрі не збирається звільняти пояс WBC

Сьогодні 10:25 184 0
Британський суперважковаговик передумав йти з боксу.
Ф'юрі не збирається звільняти пояс WBC
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) відмовиться від своєї ідеї завершити кар'єру та готовий продовжити виступи на професійному ринзі.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Найімовірнішим варіантом для повернення британця є поєдинок за звання абсолютного чемпіона дивізіону з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Ф'юрі мав до 26 серпня оголосити остаточне рішення щодо свого майбутнього і  британець доручив своїм промоутерам повідомити Всесвітню боксерську раду, що він не збирається звільняти титул WBC і продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Netflix зніме документальний серіал про Ф'юрі.

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