Ф'юрі не збирається звільняти пояс WBC

Британський суперважковаговик передумав йти з боксу.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) відмовиться від своєї ідеї завершити кар'єру та готовий продовжити виступи на професійному ринзі.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Найімовірнішим варіантом для повернення британця є поєдинок за звання абсолютного чемпіона дивізіону з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Ф'юрі мав до 26 серпня оголосити остаточне рішення щодо свого майбутнього і британець доручив своїм промоутерам повідомити Всесвітню боксерську раду, що він не збирається звільняти титул WBC і продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Netflix зніме документальний серіал про Ф'юрі.