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Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком

Сьогодні 11:12 682 0
Ф’юрі прокоментував можливий бій Вайлдера з Усиком
Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) відповів колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру (42-2-1, 41 KO), який хоче провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Скажіть цьому безхатьку, щоб він йшов у кінець черги з рештою невдах!

Не забувайте, коли ми востаннє ми бачили цю бомбу, її потрібно було зішкребти з рингу в Лас-Вегасі", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі доручив Воррену організувати бій проти Олександра Усика.

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