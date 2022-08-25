Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком

Ф’юрі прокоментував можливий бій Вайлдера з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) відповів колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру (42-2-1, 41 KO), який хоче провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Скажіть цьому безхатьку, щоб він йшов у кінець черги з рештою невдах! Не забувайте, коли ми востаннє ми бачили цю бомбу, її потрібно було зішкребти з рингу в Лас-Вегасі", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі доручив Воррену організувати бій проти Олександра Усика.