Джошуа назвав причину поразки від Усика

Ентоні Джошуа прокоментував поразку від Олександра Усика

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) витратив багато сил у тренувальному таборі, що позначилося на його виступі у поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Це було недостатньо добре. Я адаптувався і вніс необхідні зміни. Внаслідок чого зміг дати Усику більш конкурентний бій. Все ж цього виявилося недостатньо. Я залишив усе у спортзалі. Якби я залишив усе у рингу, то виграв би бій", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.