Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 6876
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 51672
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 255
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 272
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 479
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 5958
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 4856
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 1139
Усик - Джошуа II: Як це було
Сьогодні 02:04 99243
Усик перемагає Джошуа після 6 раундів
Сьогодні 01:41 4767
Прямі трансляції

Усик висловився про путіна після перемоги над Джошуа

Сьогодні 11:39 148 0
Усик висловився про путіна після перемоги над Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Російський диктатор володимир путін дуже слабкий, хоч і хоче здаватися сильним. 

Про це на пресконференції після перемоги у бою над Ентоні Джошуа заявив Олександр Усик.

Один із журналістів згадав, що Путін намагається будувати образ "мачо", ходити з голим торсом і хвалиться чорним поясом по дзюдо.

"Він все це робить, показує, що він сильний, що він моцний, що він красивий. Насправді він не такий. Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Він показує, який він, але він дуже слабкий", - відреагував Усик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику 7481
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 35045
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 26941 2
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 14398
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 51672
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 99243
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35229
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6823
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8660
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 24022
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 547
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8768