Усик висловився про путіна після перемоги над Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Російський диктатор володимир путін дуже слабкий, хоч і хоче здаватися сильним.

Про це на пресконференції після перемоги у бою над Ентоні Джошуа заявив Олександр Усик.

Один із журналістів згадав, що Путін намагається будувати образ "мачо", ходити з голим торсом і хвалиться чорним поясом по дзюдо.