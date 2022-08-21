Усик висловився про путіна після перемоги над Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Російський диктатор володимир путін дуже слабкий, хоч і хоче здаватися сильним.
Про це на пресконференції після перемоги у бою над Ентоні Джошуа заявив Олександр Усик.
Один із журналістів згадав, що Путін намагається будувати образ "мачо", ходити з голим торсом і хвалиться чорним поясом по дзюдо.
"Він все це робить, показує, що він сильний, що він моцний, що він красивий. Насправді він не такий. Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Він показує, який він, але він дуже слабкий", - відреагував Усик.