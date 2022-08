Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) задоволений перемогою чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) над ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це заявив сам Хейні.

Respect to Usyk… came out the war defended his belts & country 🤝