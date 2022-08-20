Черкашин вклався у ліміт середньої ваги напередодні дебюту в США

Бій відбудеться в США

Українець Федір Черкашин (19-0, 12 КО) вклався в ліміт середньої ваги напередодні дебютного бою в США.

Про це повідомляє Ringpolska.pl.

Він показав на вагах 160 фунтів - 72,6 кг, як і його суперник.

Черкашин проведе бій з американцем Гілбертом Венегасом-молодшим (11-1, 7 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня в Голлівуді на шоу Premier Boxing Champions.

Головною подією стане бій Липинець - Фігероа. Казахстанець замінив Едрієна Бронера, який знявся через психологічні проблеми.