Джошуа: Якби Усик не був шульгою, то я б переміг його

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) міг би перемогти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) за однієї умови.

Слова британця передає журналіст Майкл Бенсон.

Anthony Joshua on Oleksandr Usyk: "I need adjustments to deal with a southpaw because to me these lefties are a nightmare. I swear if Oleksandr wasn't a lefty I would have smoked him, 100%."