Берінчик провів благодійне відкрите тренування у Житомирі

На запрошення бойового медика 96-ї окремої десантно-штурмової бригади Даніїла до Житомира прибув Денис Берінчик (16-0, 9 КО).

Про це повідомляє Житомир.інфо.

Чемпіон WBO International у легкій вазі провів відкрите тренування зі збором коштів для Збройних сил України.

Зібране піде або на автомобіль, або на амуніцію.

Зазначається, що Берінчик відгукнувся на запрошення Даніїла, коли той лікувався від поранень, отриманих внаслідок обстрілу під час повернення з бойових позицій на волонтерському авто.