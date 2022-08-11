Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 699
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Вчора 23:56 349
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:53 868
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Вчора 22:53 139
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:23 739
Університатя - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Вчора 20:20 1380
Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби
Вчора 18:30 437
Циганков відмовився переходити в Аталанту
Вчора 18:25 2232
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
Вчора 17:39 466
Конопля: Академія Шахтаря завжди давала прикурити академії Динамо
Вчора 17:09 590 1
Прямі трансляції

Берінчик провів благодійне відкрите тренування у Житомирі

Вчора 22:42 144 0
Берінчик провів благодійне відкрите тренування у Житомирі
#Денис Берінчик

Джерело - Житомир.інфо.

На запрошення бойового медика 96-ї окремої десантно-штурмової бригади Даніїла до Житомира прибув Денис Берінчик (16-0, 9 КО).

Про це повідомляє Житомир.інфо.

Чемпіон WBO International у легкій вазі провів відкрите тренування зі збором коштів для Збройних сил України.

Зібране піде або на автомобіль, або на амуніцію.

Зазначається, що Берінчик відгукнувся на запрошення Даніїла, коли той лікувався від поранень, отриманих внаслідок обстрілу під час повернення з бойових позицій на волонтерському авто.

"Ми тут сидимо, у нас мирне небо над землею, а пацани в окопах стоять та тримають територію, на якій ми знаходимось. Всі повинні долучатись, включатись та бути поруч зі своєю країною", - сказав Берінчик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 306951
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО 11660 9
Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 16689
Циганков відмовився переходити в Аталанту Циганков відмовився переходити в Аталанту 2232
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 9816
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 174271 3
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176707 6
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12936
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25316
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 30523
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1082
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11091 2