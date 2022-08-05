Шевадзуцький проведе бій із колишнім суперником Віталія Кличка

Джерело - sport.ua.
Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (19-9, 1 КО) 13 серпня виступить на вечорі боксу в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє BoxSport Magazin.
Суперником 32-річного Шевадзуцького стане 42-річний американець Кевін Джонсон (35-19-1, 19 КО), який у 2009 році програв одностайним рішенням суддів іншому українцю Віталію Кличку в бою за титул чемпіона світу за версією WBC.
Варто зазначити, що до бою з Віталієм Кличком Джонсон не знав поразок у професійній кар'єрі.
До речі на вечорі боксу у Гамбурзі також виступить Віктор Вихрист, суперником якого буде 45-річний боснієць Аднан Редзович.