Руїс: Бій з Ортісом схожий на поєдинок із Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс ретельно готується до поєдинку проти кубинця Луїса Ортіса.

Про це розповів сам боксер у коментарі Boxing Scene.

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"Ми хотіли жорсткого суперника, через що обрали Луїса Ортіса. Він сильний, незручний, шульга, але у нас була тривала підготовка і ми будемо готові.

Я не недооцінюю Ортіса, адже він битиметься серйозно. Він прагне стати чемпіоном світу. Уже 4 вересня ми зійдемося з ним у ринзі та з'ясуємо, хто з нас переможе. Приємно розуміти, що цей бій відбудеться. Ми знаємо, що це не буде легкою прогулянкою. Він має інший стиль, ніж той, до якого я звик, але ми дуже важко працювали в залі, відточуючи майстерність. Він вийде у всеозброєнні, а нам треба постаратися щосили, адже ми можемо перемогти та піти за титулами. Цей поєдинок допоможе мені знову забратися нагору.

Думаю, для мене цей бій схожий на перший поєдинок з Ентоні Джошуа, за винятком того, що Ортіс - шульга. У нас чудова команда, і ми працюємо не покладаючи рук. У вересні буде пекельна заруба", - розповів Руїс.