WBA призначила торги по бою між Крусом і Вудом

Джерело - Boxing Scene.
WBA призначила промоутерські торги по бою між чемпіоном WBA у напівлегкій вазі Лео Санта Крусом (38-2-1, 19 КО) та володарем титулу WBA World Лі Вудом.
Про це повідомляє BoxingScene.
Вони відбудуться 12 серпня через конференц-зв’язок Zoom, про це попередили всіх зареєстрованих промоутерів через офіційний документ.
Мінімальна дозволена ставка становить 150 000 доларів США, а промоутери також повинні зробити внесок у розмірі 5 000 доларів США, який не повертається.
Санта Круз має право на 75 відсотків остаточної заявки як володар титулу Super у напівлегкій вазі, а решта 25 відсотків дістанеться Вуду як володарю титулу WBA World.