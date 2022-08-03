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WBA призначила торги по бою між Крусом і Вудом

Сьогодні 10:21 197 0
Торги відбудуться 12 серпня
WBA призначила торги по бою між Крусом і Вудом
#Санта Крус, #Лі Вуд

Джерело - Boxing Scene.

WBA призначила промоутерські торги по бою між чемпіоном WBA у напівлегкій вазі Лео Санта Крусом (38-2-1, 19 КО) та володарем титулу WBA World Лі Вудом.

Про це повідомляє BoxingScene.

Вони відбудуться 12 серпня через конференц-зв’язок Zoom, про це попередили всіх зареєстрованих промоутерів через офіційний документ.

Мінімальна дозволена ставка становить 150 000 доларів США, а промоутери також повинні зробити внесок у розмірі 5 000 доларів США, який не повертається.

Санта Круз має право на 75 відсотків остаточної заявки як володар титулу Super у напівлегкій вазі, а решта 25 відсотків дістанеться Вуду як володарю титулу WBA World.

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