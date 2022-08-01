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Усик випустить колекцію NFT заради збору коштів для України

Сьогодні 16:27 288 0
Усик випустить колекцію NFT заради збору коштів для України
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик випустить обмежену колекцію NFT, гроші від продажу якої підуть на допомогу Україні під час війни.

Про це повідомляє usyk.foundation.

Проєкт цифрового мистецтва було реалізовано у співпраці з Blockasset.

Кожен твір абсолютно унікальний і генерується випадковим чином. Прибуток буде направлений до благодійного фонду Усика.

"Для нас велика честь співпрацювати з Blockasset для випуску унікальної колекції NFT-токенів на підтримку українського народу напередодні титульного поєдинку Олександра Усика в Саудівській Аравії", - йдеться у повідомленні.

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Публикация от USYK FOUNDATION (@usyk.foundation)

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