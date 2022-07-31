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Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джидді!

Сьогодні 14:07 902 0
Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джидді!
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Візова підтримка та допомога в придбанні квитків.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF та WBO Олександр Усик 20 серпня знов вийде в ринг у рамках матчу-реваншу проти Ентоні Джошуа. Ми пам’ятаємо яскраві емоції після минулорічної перемоги українця над британцем в Лондоні.

Закликаємо всіх, у кого є можливість, підтримати нашого  чемпіона в Джидді (Саудівська Аравія). Допомагаємо з придбанням квитків та візовою підтримкою, по запиту - з авіа та готелем.  

Довідки: +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber),  maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, Максим Розенко

P.S.Ми не займаємося оформленням дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних, тож прохання не турбувати з цього приводу.

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