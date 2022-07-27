Дерев'янченко: Хочу битися з будь-яким із чемпіонів середнього дивізіону

Колишній триразовий претендент на чемпіонський титул у середній вазі Сергій Дерев'янченко готовий показати свої найкращі сторони у бою з американцем Джошуа Конлі.

Про це заявив український боксер.

"Усі побачать мій прогрес у поєдинку. Я зіткнуся з суперником, який може бити і рухатися. Він не буде надто зайнятий, але я маю бути готовим до його ударів.

Це велика подія, і я радий бути частиною її. Я вмотивований і знаю, що викликаю інтерес у фанатів. Завжди весело битися в Barclays Center. Це чудова арена, на якій завжди збирається великий натовп. Не можу дочекатися повернення у ринг.

Я почуваюся сильним у середньому дивізіоні. Я продовжуватиму працювати і зустрічатимуся з найкращими суперниками, тільки щоб повернутися в боротьбу за титул. Я хочу битися з будь-яким із чемпіонів середнього дивізіону", - зазначив Дерев'янченко.