Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 2405
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1245
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 972
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Вчора 22:34 10907
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3328
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
Вчора 20:55 607
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:49 4641
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Вчора 09:39 2836
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Вчора 09:17 1109
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Вчора 08:06 1237
Прямі трансляції

Уболівай серцем – грай головою! Три правила відповідальної гри від Олександра Усика

Сьогодні 12:09 122 0
Уболівай серцем – грай головою! Три правила відповідальної гри від Олександра Усика

Джерело - Чемпіон.

Responsible Gambling (Відповідальна гра) – один з ключових маркерів прозорої та легальної роботи індустрії азартних ігор. Від моменту легалізації гральної індустрії Україна взяла на себе зобов’язання з дотримання принципів відповідальної гри, і другий рік поспіль демонструє свою відповідність світовим трендам. Parimatch Ukraine, як перша легальна беттінгова компанія, змінює ставлення українців до гри та акцентує увагу, що гра – це один із багатьох варіантів дозвілля, а не спосіб легкого заробітку. 

Аби відповідальне ставлення було не тільки загально прийнятим світовим стандартом, а реальними дієвими порадами, Parimatch Ukraine запустив інформаційну кампанію разом з Олександром Усиком, амбасадором відповідальної гри Parimatch. Український чемпіон з боксу у надважкій вазі добре розуміє, наскільки важливо мати чітку стратегію та контролювати власні емоції. Як робити це під час гри, боксер розповів у трьох ключових правилах:

  1. Грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри – це тільки гра і розвага, а не джерело збагачення.
  2. Роби паузи. Контролюй час, який проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час.
  3. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно.

"Про стратегію, повну прихильність і відповідність цим принципам Parimatch Ukraine оголосив ще у вересні 2021 року. До ініціативи бренду приєднався й Олександр Усик. Разом з українським чемпіоном ми розповідаємо, що гра – це лише емоція і нею важливо вміти керувати", – зазначила Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

 Більше про відповідальну гру та куди звернутися за допомогою у разі потреби дізнайтесь тут.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3328
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО 10907
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 4641
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО 2965
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4468
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2405
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8480
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12369
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6574
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14143 25
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43949
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24122