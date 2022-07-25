Головне
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли
Сьогодні 10:07 3525
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:45 1482
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:07 492
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:53 2372
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Сьогодні 10:57 539
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Сьогодні 10:38 21338
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Сьогодні 10:15 228873
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:54 506
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:33 29360
Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул
Сьогодні 05:25 1830
Прямі трансляції

Руїс: Я сфокусований на поверненні титулів

Сьогодні 20:52 133 0
Ексчемпіон світу прокоментував майбутній бій з Ортісом
Руїс: Я сфокусований на поверненні титулів
#Енді Руїс, #Луїс Ортіс

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) має намір повернути титули.

Про це він розповів напередодні бою з Луїсом Ортісом.

"Для мене дуже важливо знову стати чемпіоном світу, тому цей тренувальний табір триватиме довше, ніж зазвичай. Через це ми не стали підбирати зручного суперника. Ми знаємо, що принесе з собою Луїс Ортіс, який має в пасиві лише дві поразки від Деонтея Вайлдера, я вважаю, що це опонент, який мені потрібен, щоб повернутися на вершину".

  Актуально: Руїс та Ортіс провели першу битву поглядів

"Наразі я сфокусований на поверненні титулів. Мій розділ в історії боксу не дописаний. Головне - залишатися активним та повернути ці пояси. Я дуже хочу створити власну промоутерську компанію, вирощувати бійців, робити з них чемпіонів і ставитися до них так, як вони хочуть", - сказав Руїс.

Нагадаємо, Руїс проведе бій з Луїсом Ортісом 4 вересня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 228873
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли 3525
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2372
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 29360
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3731
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України 21338
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5026
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 705
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4913
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13289
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14350
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90154 1