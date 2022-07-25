Руїс: Я сфокусований на поверненні титулів

Джерело - Boxing News 24.
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) має намір повернути титули.
Про це він розповів напередодні бою з Луїсом Ортісом.
"Для мене дуже важливо знову стати чемпіоном світу, тому цей тренувальний табір триватиме довше, ніж зазвичай. Через це ми не стали підбирати зручного суперника. Ми знаємо, що принесе з собою Луїс Ортіс, який має в пасиві лише дві поразки від Деонтея Вайлдера, я вважаю, що це опонент, який мені потрібен, щоб повернутися на вершину".
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"Наразі я сфокусований на поверненні титулів. Мій розділ в історії боксу не дописаний. Головне - залишатися активним та повернути ці пояси. Я дуже хочу створити власну промоутерську компанію, вирощувати бійців, робити з них чемпіонів і ставитися до них так, як вони хочуть", - сказав Руїс.
Нагадаємо, Руїс проведе бій з Луїсом Ортісом 4 вересня.