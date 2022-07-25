Руїс: Я сфокусований на поверненні титулів

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) має намір повернути титули.

Про це він розповів напередодні бою з Луїсом Ортісом.

"Для мене дуже важливо знову стати чемпіоном світу, тому цей тренувальний табір триватиме довше, ніж зазвичай. Через це ми не стали підбирати зручного суперника. Ми знаємо, що принесе з собою Луїс Ортіс, який має в пасиві лише дві поразки від Деонтея Вайлдера, я вважаю, що це опонент, який мені потрібен, щоб повернутися на вершину".